Сборная России одержала победу над Венгрией в матче Лиги наций

Сборная России по футболу на выезде одержала победу над национальной командой Венгрии во втором матче Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 6 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Счет на 15-й минуте встречи открыл полузащитник Антон Миранчук, на 33-й минуте преимущество увеличил хавбек Магомед Оздоев. Во втором тайме голом отличился защитник Марио Фернандес (46-я). На 62-й минуте венгры сократили отставание благодаря голам хавбека Роланда Шаллаи и нападающего Немани Николича.

3 сентября сборная России одержала победу над сербами со счетом 3:1. Тогда дублем отметился Дзюба.

Таким образом, российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. Венгрия пока находится на втором месте с тремя очками. Турция и Сербия, которые очков не набрали, сыграют позднее 6 сентября.