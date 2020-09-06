Назван стартовый состав сборной России на матч с Венгрией

Назван стартовый состав сборной России по футболу на второй матч Лиги наций против национальной команды Венгрии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

Место в воротах с первых минут займет Антон Шунин, в защите выйдут Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Олег Семенов и Марио Фернандес. В полузащите будут играть Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук, а единственным нападающим оказался Артем Дзюба.

Матч Лиги наций против Венгрии состоится 6 сентября в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени.

3 сентября сборная России одержала победу над сербами со счетом 3:1. В составе россиян дублем отметился Дзюба.