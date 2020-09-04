Сборная России показала закулисье победного матча с Сербией

На YouTube-канале сборной России по футболу опубликовано видео с моментами, не вошедшими в трансляцию матча Лиги наций УЕФА против Сербии.

Восьмиминутный ролик показывает прибытие футболистов сборной России на стадион, разминку и опасные моменты первого тайма. Также на видео попали все голы российской команды во второй половине встречи и радость подопечных Станислава Черчесова в раздевалке. Ролики о закулисье матчей традиционно публикуются российской национальной командой в последние годы.

Матч между сборными России и Сербии прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 3:1, в составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Еще один мяч забил Вячеслав Караваев.