Жирков обошел Черчесова в списке самых возрастных игроков сборной России

Полузащитник сборной России Юрий Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных футболистов, выступавших за национальную команду. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В матче Лиги наций против Сербии хавбек появился на поле в возрасте 37 лет и 14 дней, превзойдя достижение нынешнего главного тренера команды Станислава Черчесова. В 2000 году во время встречи против Израиля голкиперу было 36 лет и 5 месяцев.

Лидером в списке самых возрастных игроков сборной России остается Сергей Игнашевич. Защитник сыграл против Хорватии на чемпионате мира 2018 года в возрасте 38 лет и 11 месяцев.

Матч между сборными России и Сербии прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 3:1, в составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Еще один мяч на свой счет записал Вячеслав Караваев.