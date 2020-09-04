Дзюба назвал свой второй гол в ворота Сербии ответом хейтерам

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба назвал свой второй гол в матче Лиги наций против Сербии ответом хейтерам. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению форварда, его удар в дальний угол с левой ноги был нанесен в стиле бывшего футболиста сборной Бразилии Ривалдо и экс-нападающего волгоградского Ротора Олега Веретенникова. По мнению Дзюбы, этим забитым мячом он ответил всем тем, кто считает его слишком возрастным, а также критикует за неумение работать левой ногой.

В матче с сербами Дзюба также отличился ударом с пенальти. Теперь в активе форварда 26 мячей в составе сборной России, по этому показателю он сравнялся с Владимиром Бесчастных. Лучшим бомбардиром национальной команды остается Александр Кержаков, забивший 30 мячей.

Матч между сборными России и Сербии прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 3:1. Помимо дубля Дзюбы, в составе хозяев гол на счету Вячеслава Караваева.