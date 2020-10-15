Болельщики выбрали лучших в октябре игроков сборной России по футболу

Платежная система «Мир» — партнер сборной России по футболу, провела традиционное онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучших российских игроков во время матчей национальной команды. По итогам голосования во время октябрьских игр Лиги наций в Москве ими стали Антон Миранчук (матч Россия-Турция) и Магомед Оздоев (матч Россия-Венгрия). Лучшим игроком товарищеского матча Россия-Швеция также был признан Антон Миранчук.

Для тех, кто не смог попасть на стадион, платежная система «Мир» организовала альтернативную трансляцию. В официальном пабе болельщиков российского футбола Harat’s прошло мероприятие с участием Дмитрия Шнякина, Алексея Гуркина и Дмитрия Сычева, на котором эксперты комментировали матч и общались с гостями. Трансляция мероприятия проводилась в социальной сети VK, чтобы болельщики по всей стране могли смотреть ее в формате «второго экрана». Для держателей карт «Мир» в пабах Harat’s доступен кешбэк 20 процентов на все заказы.

Следить за анонсами и результатами голосований можно в социальных сетях платежной системы «Мир»: ВК и Instagram.