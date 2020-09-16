«Мир» останется партнером сборной России по футболу еще на три года

Генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о продлении партнерства. Церемония подписания состоялась в рамках заседания Попечительского совета РФС в Москве.

«В нашей стране футбол — самый популярный вид спорта, им интересуется огромное количество людей. Именно поэтому мы очень дорожим партнерством со сборной России — оно позволяет нам создавать выгодные предложения для болельщиков, дарить любителям футбола уникальные впечатления, формировать позитивный настрой при использовании карт "Мир". Уже третий год подряд в преддверии матчей сборной мы запускаем масштабную кампанию, благодаря которой россияне смогут еще более активно поддерживать национальную команду», — отметил Владимир Комлев.

«РФС благодарен национальной платежной системе "Мир" за доверие и продуктивное сотрудничество на протяжении двух лет. За это время мы реализовали несколько больших совместных проектов, в том числе ввели хорошую традицию вручать награду лучшему игроку матча сборной России по мнению болельщиков. "Мир" стал важным и надежным партнером российского футбола, поэтому мы рады продолжить наше сотрудничество. Отмечу, что теперь оно будет распространятся не только на национальную сборную, но также на женскую и юношеские команды страны», — сказал Александр Дюков.