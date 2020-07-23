ПС «Мир» подготовила к новому футбольному сезону «Сборную выгодных предложений»

Платежная система «Мир» в качестве партнера сборной России по футболу объявила о начале подготовки к осеннему спортивному сезону. В связи с этим для держателей карт «Мир» была подготовлена «Сборная выгодных предложений», говорится в сообщении платежной системы.

В частности, речь идет о 10-процентном кэшбеке за любую покупку в магазинах аdidas. Кроме того, за все заказы в мобильном приложении БУРГЕР КИНГ также будет начислен 10-процентный кэшбек.

Помимо этого, держатели карт «Мир» получат скидку в 15 процентов на поездки по тарифу «Комфорт» в сервисе заказа такси Ситимобил.

Также совместно с аdidas будут разыграны футболки из комплекта формы сборной России, а с «Додо Пиццей» — промокоды на заказ еды и билеты на матчи национальной команды.

«Каждый год к периоду больших спортивных соревнований мы готовим для болельщиков выгодные предложения по картам «Мир». В прошлом году можно было выиграть поездку на матч сборной или на тренировку в Новогорске, приобрести билеты на матч и авиабилеты в город его проведения по сниженной цене – и многое другое. В этом году программа для болельщиков национальной команды станет еще масштабнее — мы назвали ее «Сборная выгодных предложений». Она распространится на еще больше сфер жизни, и чем ближе к матчам сборной — тем больше преимуществ по картам «Мир» мы будем предлагать», — отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир».

Преимущества действуют для карт «Мир» любого банка с 23 июля по 31 августа.