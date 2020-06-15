Держатели карт «Мир» получат кэшбек при поездках по платным трассам

Платежная система «Мир» объявила о возвращении одной из своих самых популярных акций прошлого года — выгодные поездки по платным трассам М-3, М-4 и М-11. В этом году держатели карт «Мир» смогут получить кэшбэк 20 процентов при оплате проезда в кассе или пополнении транспондера, говорится в сообщении платежной системы.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время жизнь после пандемии начнет понемногу возвращаться в нормальное русло, а значит россияне начнут путешествовать по стране. Мы как российская платежная система постарались сделать этот процесс максимально удобным и выгодным для держателей карт «Мир» — теперь до середины октября вы можете путешествовать по замечательным платным трассам и получать кэшбэк 20 процентов», — отметила Наталья Пейсахович, директор по маркетингу платежной системы «Мир».

С условиями акции можно ознакомиться на сайте платежной системы. Предложение действует с 15 июня по 15 октября. Карта «Мир», по которой совершается оплата, должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru.