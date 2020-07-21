Платежная система «Мир» перевела на помощь больницам 98,8 миллиона рублей

В рамках проекта платежной системы «Мир» #МирПомогаетВрачам, направленного на помощь больницам и медицинским работникам по всей стране в период пандемии, в благотворительный фонд «Живой» было переведено 98,8 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении платежной системы.

На эти деньги была оказана помощь более чем 70 больницам в 10 регионах: Краснодарском крае, республике Калмыкия, Москве, Московской области, республике Дагестан, Карачаево-Черкесской республике, республике Татарстан, Нижегородской области, Ростовской области, Архангельской области.

Проект стартовал в разгар пандемии, 17 апреля, и продлился три месяца. В течение этого времени за каждую оплату в российских интернет-магазинах и онлайн-сервисах, совершенную по карте «Мир», платежная система «Мир» переводила 1 рубль на помощь медицинским учреждениям. Учитывались все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков —

главное, чтобы оплата проводилась онлайн.

На собранные средства были закуплены и переданы в медицинские учреждения более 250 000 единиц СИЗов, портативные рентген-установки в больницы Краснодарского края, кровати для стационаров в Нижегородской области, лапароскопические установки в «красную» зону больниц Калмыкии, обеззараживатели в Дагестан, анализаторы крови в Карачаево-Черкесскую республику и многое другое — в общей сложности более 640 единиц медицинского оборудования.

«Мы рады, что наш проект #МирПомогаетВрачам оказался таким нужным и своевременным, что мы вместе с фондом смогли максимально оперативно оказывать помощь больницам именно в тех регионах, которые нуждались в этом больше всего, — отметил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы "Мир". — Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые вместе с нами рассказывали об этом проекте, держателей карт "Мир", которые за эти три месяца совершили почти сто миллионов транзакций онлайн, и, конечно же, медицинских работников, которые стали настоящими героями этого сложного времени».