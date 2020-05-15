Держатели карт «Мир» получат скидку на «Доставку» в Ситимобил

Платежная система «Мир» и сервис заказа такси Ситимобил предложили своим клиентам безопасную возможность передавать посылки по городу в условиях самоизоляции. Так, с 15 мая те, кто оплачивает доставку в Ситимобил картами «Мир», получит скидку 20 процентов, говорится в сообщении платежной системы.

Для тех же, у кого есть подписка Combo Mail.ru Group, скидка на тариф «Доставка» составит 23 процента при оплате картой «Мир».

Это предложение действует во всех городах присутствия сервиса Ситимобил.

Тариф «Доставка» агрегатор такси Ситимобил запустил в начале апреля. С 17 апреля компания добавила к тарифу новую опцию «от двери до двери», чтобы клиенты могли безопасно передавать и получать посылки, не выходя из дома.

Преимущества по картам «Мир» действуют и на покупку подписки Combo Mail.ru Group. При оплате подписки картами «Мир» каждый второй месяц подписки будет стоить всего 1 рубль.

