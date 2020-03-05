Российская национальная платежная система «Мир» стала партнером Combo от Mail.ru Group — подписки, которая предоставляет пользователям доступ к музыкальному и видеоконтенту, спецпредложениям и уникальным акциям популярных сервисов. Об этом говорится в сообщении платежной системы.

В течение всего 2020 года для держателей национальных платежных карт будут действовать специальные условия на покупку подписки Combo. При этом до 14 марта подписку можно будет купить всего за 1 рубль — для этого нужно при оплате использовать карту «Мир». Подписка по специальной цене будет действовать два месяца с момента покупки.

Сотрудничество с Combo от Mail.ru Group стало одним из первых масштабных проектов платежной системы «Мир» в 2020 году с мультиплатформенными сервисами, предлагающий держателям национальных платежных карт существенную выгоду.

После окончания действия стартового предложения держателям карт «Мир» будут доступны другие преимущества при оформлении подписки.