Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

Платежная система «Мир» запустила проект помощи врачам в борьбе с новым коронавирусом — #МирПомогаетВрачам. В рамках кампании за каждую оплату в российских магазинах и сервисах совершенную онлайн по карте «Мир», платежная система «Мир» будет переводить 1 рубль на помощь медицинским учреждениям. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе системы.

В среднем по картам «Мир» совершается около 25 миллионов оплат в интернете в месяц. Будут учтены все операции, совершенные во всех регионах страны по картам «Мир» любых банков в период с 17 апреля по 20 июля — главное, чтобы оплата проводилась онлайн, подчеркнули в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Сегодня весь мир борется с одним из самых серьезных вызовов последних десятилетий — пандемией нового коронавируса. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы не допустить распространения заражения — оставаться дома, работать удаленно, если позволяет режим работы, и беречь здоровье свое и своих близких. Но нам, как и многим жителям страны, захотелось сделать больше, и мы стали думать о том, как помочь тем, кто находится на передовой этой борьбы — врачам. Так родилась идея проекта #МирПомогаетВрачам — каждый из нас может внести вклад, оставаясь дома и просто оплачивая картой "Мир" онлайн-покупки», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Средства будут переводиться в пользу благотворительного фонда «Живой», который собирает заявки с больниц по всей стране и направляет им необходимую экипировку и оборудование. Кампания продлится до середины июля, когда пик пандемии должен пройти, но повышенная нагрузка на медицинские учреждения наверняка сохранится.

Сумму, пожертвованную платежной системой «Мир» на поддержку врачей, можно будет отслеживать на специальной странице сайта mironline.ru с 20 апреля 2020 года.

