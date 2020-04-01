Политехнический музей и ПС «Мир» проведут поэтический онлайн-марафон

Политехнический музей при поддержке платежной системы «Мир» в рамках акции #оставайтесьдома 3 апреля проведет 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive.

В марафоне примут участие поэты, писатели, общественные деятели, звезды кино и театра. Так, в ходе прямой трансляции можно будет услышать поэтов Дмитрия Воденникова, Демьяна Кудрявцева, Линор Горалик, Станислава Львовского, Дмитрия Данилова, Елену Фанайлову, Федора Сваровского, Дмитрия Кузьмина, Дмитрия Гаричева, Галину Рымбу и многих других. Также свои стихи прочтет Айгель Гайсина и Диана Арбенина.

Среди чтецов заявлены Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Алена Долецкая, Юрий Сапрыкин, Иван Вырыпаев, Марина Брусникина, Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Дарья Мельникова, Юлия Пересильд, Ирина Михайловская, Анна Наринская, Наталья Синдеева, Павел Артемьев, Анатолий Белый, Никита Скворцов, Лев Киселев, Анна Цуканова-Котт и другие.

Куратором программы выступит поэт и драматург Андрей Родионов.

Чтобы присоединиться к марафону, ни его участникам, ни зрителям не нужно выходить из дома. Прямые включения начнутся на YouTube-канале Политеха в 12:00 по московскому времени и закончатся в полночь. За это время к трансляции подключатся более 50 авторов и чтецов.

Запись марафона будет доступна на YouTube-канале Политеха сразу после окончания трансляции.

