Платежная система «Мир» продлила оплату автоштрафов без комиссии

Платежная система «Мир» продлевает одно из самых популярных преимуществ по картам «Мир» — возможность оплаты услуг в категории «Штрафы ГИБДД» на портале госуслуг без комиссии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе платежной системы.

Оплата без комиссии по карте «Мир» любого банка распространяется на следующие виды штрафов: штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП), штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск, Тула), штрафы Ространснадзора, штрафы Госадмтехнадзора Московской области.

Подробные условия можно узнать на сайте платежной системы. Предложение будет действовать до 24 июня 2021 года. За год действия предложения держатели карт «Мир» смогли сэкономить более 16 миллионов рублей на оплате автоштрафов.