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Держатели карт «Мир» получат скидку 20 процентов на ASOS

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Фото: пресс-служба ПС «Мир»

Платежная система «Мир» и глобальный онлайн-ретейлер ASOS предложили скидку 20 процентов на весь ассортимент при оплате картой «Мир». Специальное предложение будет действовать с 27 по 31 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платежной системы. Конец мая — идеальное время для того, чтобы обновить гардероб, особенно в этом году, когда из-за самоизоляции многие из нас провели дома всю весну, подчеркнули в компании.

Для того, чтобы получить скидку, необходимо просто добавить свою карту «Мир» в разделе «Способы оплаты», а затем, при оплате заказа, ввести промокод MIR20. Подробности акции можно узнать на сайте asos.com.

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