Держатели карт «Мир» получат кэшбэк 50 процентов при оплате услуг «Триколора»

Национальная платежная система «Мир» и мультиплатформенный оператор «Триколор» договорились о сотрудничестве. В течение ближайших месяцев — с 10 августа 2020 по 20 января 2021 года действующие и новые клиенты «Триколора» при оплате услуг оператора картой «Мир» за каждую вторую оплату получат кэшбэк в размере 50 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе платежной системы «Мир». Минимальная сумма каждого платежа должна составлять не менее 200 рублей. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно получить за весь срок проведения акции, — 2 500 рублей.

Кэшбэк получат участники, которые пользуются услугами «Триколора» через спутник или в интернете. В рамках акционного предложения можно оплатить основной пакет из более чем 200 спутниковых телеканалов и дополнительные пакеты каналов, в частности «Детский», «Ultra HD», «Ночной», «МАТЧ! Футбол», «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Так, например, кэшбэк за пакет каналов «Единый Ultra HD» может составить 1 250 рублей.

Среди услуг, предоставляемых оператором через интернет, в акции также участвует услуга «Смотри Кино и ТВ», в которую включены 156 онлайн-телеканалов и доступ к онлайн-кинотеатру «Триколора», насчитывающему более тысячи фильмов и множество сериалов. Контент можно смотреть на пяти устройствах через приложение «Триколор Кино и ТВ» в любом месте и в любое время.

«Мы постоянно улучшаем контентное предложение, внедряем новые сервисы и услуги, которые делают жизнь потребителя максимально комфортной. При оплате услуг "Триколора" картой "Мир" клиент получает существенный бонус. Таким образом, сотрудничество "Триколора" и национальной платежной системы "Мир" дает возможность клиентам познакомиться ближе с нашей Экосистемой и оценить возможности и преимущества всех наших продуктов», — говорит заместитель генерального директора по операционному и стратегическому маркетингу «Триколора» Андрей Нестеров.

«Наша цель как платежной системы — стать частью повседневной жизни россиян. Именно поэтому мы стремимся делать держателям карт "Мир" выгодные предложения в самых различных сферах. Доступ к цифровому контенту становится все важнее в современном мире, и мы рады, что держатели карт "Мир" смогут получать услуги "Триколора" с существенным кэшбэком», — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

В акции участвуют платежи, совершенные на сайте tricolor.tv, в мобильном приложении «Мой Триколор», в приложении «Триколор Кино и ТВ» для Smart TV и в Личном кабинете в интерфейсе приемного оборудования. Для получения кэшбэка карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте «Триколора».

