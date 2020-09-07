Болельщики выбрали лучших игроков сборной России по футболу на матчах Лиги наций

Платежная система «Мир», партнер сборной России по футболу, запустила традиционное онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучших российских игроков во время матчей сборной России по футболу. Об этом говорится в сообщении платежной системы.

По итогам голосования во время сентябрьских игр Лиги наций в Москве и Будапеште ими стали защитник Георгий Джикия (матч Россия-Сербия) и полузащитник Антон Миранчук (матч Венгрия-Россия).

В прошлом году платежная система «Мир» проводила голосование за лучшего игрока матча на отборочных играх Чемпионата Европы. Следить за анонсами и результатами голосований можно в социальных сетях платежной системы «Мир».

