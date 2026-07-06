Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 6 июля 2026Экономика

Центробанк повысил курсы валют

Центральный банк России поднял официальный курс доллара на 70 копеек
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Центральный банк России поднял официальные курсы зарубежных валют на вторник, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты вырос более чем на 70 копеек. Стоимость доллара увеличилась с 77,22 до 77,96 рубля.

Также вырос и евро — курс приблизился к отметке 90 рублей. Валюта подорожала с 88,03 до 89,26 рубля.

С прошлой пятницы пересмотрели и курс юаня. Китайская валюта подорожала почти на 7 копеек. Стоимость увеличилась с 11,38 до 11,45 рубля.

Глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев допустил, что в течение недели курс доллара с большой долей вероятности закрепится в диапазоне 75-80 рублей. Снижение объемов валютных интервенций со стороны Минфина, скорее всего, ослабит давление на рубль и замедлит снижение курса. На ситуацию также повлияют ожидания сокращения выручки отечественных сырьевых экспортеров на фоне затяжного падения мировых цен на нефть, резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Мужчина поехал на отдых на курорт Европы и был найден бездыханным в бассейне

    Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

    В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Некоторые бриллианты подорожали

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok