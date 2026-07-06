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14:38, 6 июля 2026Экономика

Перспективы курса доллара в России оценили

Аналитик Соболев: Курс доллара закрепится в коридоре 75-80 рублей на неделе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В течение этой недели курс доллара с большой долей вероятности закрепится в диапазоне 75-80 рублей. Такой прогноз дал глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев. Его слова приводит RT.

Снижение объемов валютных интервенций со стороны Министерства финансов (Минфина), скорее всего, ослабит давление на рубль и замедлит его ослабление. На ситуацию также повлияют ожидания сокращения выручки отечественных сырьевых экспортеров на фоне затяжного падения мировых цен на нефть, резюмировал Соболев.

По итогам июня средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (выше реальной стоимости), упала до 63,52 доллара за баррель. В месячном выражении снижение составило 25 процентов. Такая динамика заметно сокращает приток валюты на внутренний рынок, что играет на руку рублю.

Сейчас доллар торгуется на рынке Forex примерно по 77,8 рубля. Нынешний курс российской валюты, отмечал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, находится вблизи среднего уровня за год. По этой причине, пояснял он, не следует говорить о его ослаблении или укреплении.

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