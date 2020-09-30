Клиентам «Перекрестка» и «Перекрестка.Быстро» начислят кэшбэк по картам «Мир»

Покупатели сети «Перекресток» получат кэшбэк в размере 5 процентов от чека при совершении покупок в супермаркетах «Перекресток» с помощью карты «Мир» по 13 декабря 2020 года. Акция действует во всех супермаркетах «Перекресток». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир». Подробности акции можно узнать на сайте платежной системы.

Кроме того, в период проведения акции кэшбэк с покупок в онлайн-сервисе «Перекресток. Быстро» при оплате картой «Мир» составит 20 процентов. Полные условия можно узнать на сайте системы «Мир».

Для начисления кэшбэка карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru.

«Партнерство платежной системы "Мир" и торговой сети "Перекресток" позволяет нашим клиентам совершать покупки на выгодных условиях в супермаркетах и с доставкой на дом. Для того чтобы принять участие в акции, достаточно оплатить в супермаркете или заказать товары в сервисе экспресс-доставки "Перекресток.Быстро" и уже через несколько дней использовать полученный кэшбэк для следующих покупок», — комментирует новость руководитель управления CVM и клиентской экспертизы департамента по маркетингу торговой сети «Перекресток» Екатерина Михайлова,

«Оплата покупок в супермаркетах — самая популярная безналичная категория в России, поэтому увеличение числа выгодных предложений с крупными ретейлерами — один из приоритетов для нас. Мы рады, что теперь наши проекты с "Перекрестком" распространяются не только на супермаркеты, но и на технологичные сервисы доставки еды», — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.

