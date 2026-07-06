Занимавшегося делом олигарха Гусинского следователя нашли мертвым в Москве

В Москве погиб отставной следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Мартышин

Занимавшегося делом олигарха Владимира Гусинского следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Юрия Мартышина нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, предположительно, он покончил с собой ночью на 6 июля. Мартышину было 73 года.

Его карьера началась с раскрытия сложнейшего дела о расправе над начальником участка шахты «Воргашорская» и его семьей в Воркуте, в 1993 году. Позже Мартышин получил повышение и уехал в Москву. В 1994 году он вел дело о теракте на Котляковском кладбище. Это было известное дело холдинга «Медиа-Мост», принадлежащего олигарху Владимиру Гусинскому.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова (Сына), обвиняемого в расправе над первым уральским олигархом Виктором Терняком, совершенном в 1992 году.