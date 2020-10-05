Платежная система «Мир» и Ozon открыли сезон выгодных покупок

Держатели карт «Мир» получат кэшбэк 10 процентов при оплате абсолютно любых товаров из ассортимента интернет-площадки Ozon. Предложение действует до 3 декабря 2020 года, то есть продлится весь сезон осенних распродаж, включая Черную пятницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платежной системы.

Чтобы получить повышенный кэшбэк, необходимо зарегистрировать карту «Мир», с которой совершаются покупки на Ozon, на сайте privetmir.ru. Кэшбэк начисляется только за онлайн-оплату на сайте Ozon.ru или в мобильном приложении. Полные условия можно посмотреть по ссылке на сайте платежной системы.

«Доля онлайн-покупок растет от месяца к месяцу на протяжении последних нескольких лет, поэтому развитие партнерства с одним из крупнейших маркетплейсов страны — совершенно логичный шаг, который позволит нам предоставить держателям карт "Мир" еще больше преимуществ», — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир»Дмитрий Бувин.

«Ozon стремится сделать онлайн-шопинг привычкой каждого россиянина. Эту задачу решают не только разнообразный ассортимент и удобная доставка, но и выгодные финансовые условия покупок. Повышенный кэшбэк от платежной системы "Мир" сделает покупки на Ozon еще более выгодными и стимулирует потенциальных покупателей переходить в онлайн», — заявил директор по рекламе и монетизации Ozon Олег Дорожок.