Мужчина в аэропорту сделал ставку на последние деньги и выиграл 3,3 миллиона долларов

Пассажир выиграл 3,3 миллиона долларов в ожидании рейса в аэропорту Лас-Вегаса

Мужчина в аэропорту Лас-Вегаса (США) сделал ставку на последние деньги и выиграл 3,3 миллиона долларов. Подробности истории приводит газета New York Post (NYP).

В понедельник представители воздушной гавани сообщили, что пассажир по имени Энтони в ожидании своего рейса решил сыграть в игровом автомате «Колесо фортуны» в терминале C.

Он отказался от кофе и сделал ставку на последние 10 долларов (776 рублей). В итоге мужчине повезло сорвать джекпот и выиграть 3,3 миллиона долларов (около 254 миллионов рублей).

Ранее турист зашел в казино Лас-Вегаса, поставил пять долларов (около 367 рублей) и выиграл 10 миллионов (более 734 миллионов рублей). Он сорвал джекпот всего через три минуты игры.