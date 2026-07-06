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18:01, 6 июля 2026Путешествия

Мужчина в аэропорту сделал ставку на последние деньги и выиграл 3,3 миллиона долларов

Пассажир выиграл 3,3 миллиона долларов в ожидании рейса в аэропорту Лас-Вегаса
Елизавета Гринберг (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: eskystudio / Shutterstock / Fotodom

Мужчина в аэропорту Лас-Вегаса (США) сделал ставку на последние деньги и выиграл 3,3 миллиона долларов. Подробности истории приводит газета New York Post (NYP).

В понедельник представители воздушной гавани сообщили, что пассажир по имени Энтони в ожидании своего рейса решил сыграть в игровом автомате «Колесо фортуны» в терминале C.

Он отказался от кофе и сделал ставку на последние 10 долларов (776 рублей). В итоге мужчине повезло сорвать джекпот и выиграть 3,3 миллиона долларов (около 254 миллионов рублей).

Ранее турист зашел в казино Лас-Вегаса, поставил пять долларов (около 367 рублей) и выиграл 10 миллионов (более 734 миллионов рублей). Он сорвал джекпот всего через три минуты игры.

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