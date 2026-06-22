Турист зашел в казино Лас-Вегаса, поставил пять долларов и выиграл 10 миллионов

Турист выиграл 10 миллионов долларов за три минуты в казино Лас-Вегаса

Турист из американского города Атланта поставил в казино Лас-Вегаса пять долларов (около 367 рублей) и выиграл 10 миллионов долларов (более 734 миллионов рублей). Об этом говорится в сообщении Westgate Las Vegas Resort & Casino в соцсети X, на публикацию обратил внимание портал People.

Удачливый мужчина зашел в казино утром во вторник, 16 июня. Через три минуты игры на автомате он сорвал джекпот. Турист отпраздновал свой выигрыш с другими гостями и сотрудниками игорного заведения.

Как пишет издание, этот выигрыш — один из крупнейших джекпотов в этом казино. «Лас-Вегас славится незабываемыми моментами, и нет ничего более запоминающегося, чем превратить ставку в 5 долларов в более чем 10 миллионов долларов», — заявила президент и генеральный менеджер отеля Westgate Las Vegas Ками Кристенсен.

В ноябре 2025 года другой турист решил попытать удачу в отеле-казино Лас-Вегаса и сорвал куш. Он выиграл 1 152 000 долларов (более 89 миллионов рублей).

