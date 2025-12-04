Реклама

Турист попытал удачу на игровом автомате Лас-Вегаса и выиграл 89 миллионов рублей

People: Турист поставил 25 долларов и выиграл более миллиона в казино Лас-Вегаса
Алина Черненко

Фото: Virrage Images / Shutterstock / Fotodom

Турист решил попытать удачу в отеле-казино Лас-Вегаса и сорвал куш. Подробностями истории поделился портал People.

Уточняется, что инцидент произошел в День благодарения, который в этом году отмечался 27 ноября, в отеле Fontainebleau Las Vegas. Мужчина, который пожелал остаться анонимным, поставил на игровом автомате Dragon Link 25 долларов (около 2 тысяч рублей) и выиграл 1 152 000 долларов (более 89 миллионов рублей).

В 2024 году богатый турист сходил к проститутке в Лас-Вегасе, заплатил ей тысячу долларов и лишился гораздо более крупной суммы. Утром мужчина проснулся один в постели и обнаружил, что из его номера пропали часы Rolex, золотое ожерелье, а также три тысячи долларов наличными.

