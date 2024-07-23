Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:23, 23 июля 2024Путешествия

Турист снял проститутку в Лас-Вегасе и лишился драгоценностей на миллионы рублей

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Богатый турист снял проститутку в Лас-Вегасе, заплатив ей тысячу долларов (около 87,7 тысячи рублей), и лишился гораздо более крупной суммы. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что в июле 2022 года мужчина, имя которого не приводится, встретил Майю Мелески после ночи азартных игр в отеле-казино Bellagio. После ночи с ней турист проснулся один в своей постели и обнаружил, что из его номера пропали часы Rolex за 85 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей), золотое ожерелье за ​​30 тысяч долларов (около 2,6 миллиона рублей), а также 3 тысячи долларов (около 263 тысяч рублей) наличными.

Материалы по теме:
Азартные игры и обилие алкоголя. Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
Азартные игры и обилие алкоголя.Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
5 февраля 2022
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Мужчина сообщил о случившемся в управление полиции Лас-Вегаса, и на арест Мелески был выдан ордер. Злоумышленницу удалось задержать только в начале июля 2024 года. Ей предъявили обвинения в краже в особо крупном размере, краже со взломом и хранении краденого имущества. В ходе расследования выяснилось, что часть драгоценностей она заложила в ломбарде.

По данным издания, Мелески должна предстать перед судом 8 августа. В случае признания виновной ей может грозить тюремное заключение.

В июне в Таиланде две приезжие проститутки украли у канадского туриста 205 тысяч рублей после того, как провели с ним ночь в отеле. Женщины не признали свою вину и заявили, что никаких денег за интимные услуги от иностранца не получали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук ответила своему мужу и Кадырову насчет «махинации с Wildberries»

      В Эстонии определили размер военной помощи Украине

      Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис

      Турист снял проститутку в Лас-Вегасе и лишился драгоценностей на миллионы рублей

      Врач предупредил невысыпающихся людей о похожих на последствия алкоголизма проблемах

      Российские бойцы из пушки уничтожили стоящую в 20 километрах от них немецкую установку

      Двоих организаторов схемы по заселению мигрантов в квартиры россиян арестовали

      Известная модель оконфузилась перед папарацци из-за разреза платья

      Адвокат рассказал о процессе раздела Wildberries при разводе Бакальчуков

      На Земле зафиксирован самый жаркий день в истории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше