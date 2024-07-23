Турист снял проститутку в Лас-Вегасе и лишился драгоценностей на миллионы рублей

Богатый турист снял проститутку в Лас-Вегасе, заплатив ей тысячу долларов (около 87,7 тысячи рублей), и лишился гораздо более крупной суммы. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что в июле 2022 года мужчина, имя которого не приводится, встретил Майю Мелески после ночи азартных игр в отеле-казино Bellagio. После ночи с ней турист проснулся один в своей постели и обнаружил, что из его номера пропали часы Rolex за 85 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей), золотое ожерелье за ​​30 тысяч долларов (около 2,6 миллиона рублей), а также 3 тысячи долларов (около 263 тысяч рублей) наличными.

Мужчина сообщил о случившемся в управление полиции Лас-Вегаса, и на арест Мелески был выдан ордер. Злоумышленницу удалось задержать только в начале июля 2024 года. Ей предъявили обвинения в краже в особо крупном размере, краже со взломом и хранении краденого имущества. В ходе расследования выяснилось, что часть драгоценностей она заложила в ломбарде.

По данным издания, Мелески должна предстать перед судом 8 августа. В случае признания виновной ей может грозить тюремное заключение.

В июне в Таиланде две приезжие проститутки украли у канадского туриста 205 тысяч рублей после того, как провели с ним ночь в отеле. Женщины не признали свою вину и заявили, что никаких денег за интимные услуги от иностранца не получали.