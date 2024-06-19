Проститутки в Таиланде провели ночь с туристом и украли у него 205 тысяч рублей

В Таиланде две приезжие проститутки украли у канадского туриста 205 тысяч рублей после того, как провели с ним ночь в отеле. Об этом сообщает Pattaya Mail.

По информации издания, 38-летняя Мариам Накаиса и 28-летняя Шиба Айнембабази из Уганды познакомились с мужчиной по имени Халид в Паттайе 10 июня. Он пригласил новых знакомых в свой номер в гостинице для продолжения общения и предложил каждой по 2 тысячи бат (4,7 тысячи рублей). Утром турист обнаружил, что из его сейфа пропали 90 тысяч бат (205 тысяч рублей).

Халид заподозрил двух новых знакомых в краже и обратился в полицию. Женщин задержали 17 июня в другом отеле. Они отрицают свою вину, а также заявляют, что провели ночь с канадцем не за деньги. Расследование продолжается.

Ранее неизвестного туриста накачали наркотиками в съемной квартире в Колумбии и обокрали. Уточняется, что инцидент произошел в городе Медельин в начале апреля. Во время отпуска турист познакомился с двумя женщинами в приложении Tinder и пригласил их в арендованное жилье.