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17:52, 6 июля 2026Россия

Появились подробности об ударе по Курской АЭС-2

Хинштейн: При атаке на Курскую АЭС-2 сбили 12 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При атаке на Курскую АЭС-2 сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об ударе сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2», — написал он.

По словам главы области, система охладительной башни еще не была запущена в эксплуатацию. Работа станции при ударе не нарушилась, добавил Хинштейн, негативных последствий для экологии нет.

Об атаке украинских войск на АЭС стало известно ранее 6 июля. Тогда об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. До этого ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС-2 в сентябре 2025 года.

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