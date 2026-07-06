Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:04, 6 июля 2026Из жизни

Найдена гробница древнего принца с колесницей внутри

В Италии нашли гробницу древнего принца, которого похоронили вместе с колесницей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

В центральной Италии археологи нашли гробницу древнего принца, внутри которой находилась двухколесная колесница и крупные запечатанные сосуды. Об этом сообщает La Brújula Verde.

Захоронение, датируемое VI веком до нашей эры, было обнаружено в районе Сироло у подножия горы Коперто в ходе раскопок, которые проводила компания ArcheoLab в сотрудничестве с муниципалитетом. Погребальный комплекс, принадлежавший знатному воину пиценского народа, представляет собой монументальный круг, огороженный не традиционным рвом, а деревянной палисадой — архитектурное решение, впервые встреченное в этих местах. В центре находилась большая мужская гробница с остатками колесницы, которая, скорее всего, была помещена в погребальную яму в собранном виде. Ее наличие является одним из главных признаков княжеского достоинства.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Вместе с колесницей в могиле обнаружили богатый набор предметов вооружения, включая шлем, боевой топор и другое оружие, а также несколько артефактов. Особый интерес представляют крупные бронзовые сосуды, закрытые керамическими крышками, все еще хранящие органические остатки, фрагменты керамики и кости животных — вероятно, следы поминального пира или подношений, которые должны были сопровождать усопшего в загробном мире. Рядом с центральным захоронением находилась женская могила с хорошо сохранившимися тканями, украшениями и остатками обуви с металлическими деталями, а также многочисленными фибулами, что свидетельствует о высоком статусе погребенной.

В испанском городе Барселона археологи нашли останки Элисенды де Монткады, которая была королевой-консортом Арагона и Валенсии. Гробница одной из самых могущественных королев Средневековья находилась в монастыре, который она основала в XIV веке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

    В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Некоторые бриллианты подорожали

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok