Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Польши в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в польском городе Вроцлав и завершилась со счетом 1:1. Счет на четвертой минуте открыл нападающий польской команды Якуб Шверчок. На 20-й минуте отличился защитник отечественной команды Вячеслав Караваев.

Матч прошел в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. 5 июня сборная России в Москве проведет контрольную встречу против болгар.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).