Стали известны детали недопуска российских фанатов на матчи Евро в Дании

Стали известны детали недопуска российских фанатов на матчи чемпионата Европы по футболу в датском Копенгагене. Их приводит РБК.

Источник в Российском футбольном союзе (РФС) рассказал, что на встречу между сборными России и Дании российскими болельщиками было куплено 2,5 тысячи билетов, и все они собирались лететь в Копенгаген. Отмечается, что решение Дании вызвало большое недовольство российской стороны.

О том, что российских фанатов отказались пускать в Копенгаген, стало известно ранее 1 июня. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил официальное письмо гендиректору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену, в котором выразил обеспокоенность данным решением. Он также попросил функционера оперативно изучить возможность допуска фанатов на матч с Данией.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.