Футболисту «Манчестер Сити» сломали нос в финале Лиги чемпионов

У полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости. Об этом футболист сообщил в Twitter.

Игрок добавил, что вернулся из больницы и чувствует себя хорошо. Он также отметил, что разочарован финалом Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Челси».

Игра прошла в Португалии и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч на 42-й минуте забил немецкий полузащитник синих Кай Хаверц. Во втором тайме игры де Брейне столкнулся с Антонио Рюдигером и был вынужден покинуть поле.

«Челси» стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. В 2008 году также в английском финале Еврокубка они не сумели переиграть «Манчестер Юнайтед».

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