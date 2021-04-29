Манчестер Сити одержал волевую победу над ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Париже в среду, 28 апреля, и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 15-й минуте ПСЖ вышел вперед, отличился защитник Маркиньос. Во втором тайме «Сити» удалось переломить ход матча, голы забили Кевин Де Брейне (64-я минута) и Рияд Марез (71-я). На 77-й минуте полузащитник парижан Идрисса Гейе получил прямую красную карточку.

Ответный матч состоится в Манчестере 4 мая.

В параллельном полуфинале встречаются мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Первый матч их противостояния прошел 27 апреля в Испании и завершился вничью 1:1. Голы забили Кристиан Пулишич и Карим Бензема.