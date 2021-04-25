«Манчестер Сити» в восьмой раз завоевал Кубок Лиги

«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 1:0 над «Тоттенхэмом» в финале Кубка Лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий матч турнира проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Единственный мяч забил защитник «горожан» Эмерик Лапорт. На 82-й минуте он воспользовался передачей Кевина Де Брейне и отправил мяч головой в сетку ворот соперника.

«Сити» в восьмой раз в своей истории завоевал Кубок Лиги. Команда Хосепа Гвардиолы побеждает в финале четвертый раз подряд. Наряду с «Ливерпулем», «горожане» — самый титулованный клуб в истории Кубка Лиги.

В Кубке Лиги участвует в общей сложности 92 английских клуба — представителей Английской премьер-лиги (АПЛ), а также трех профессиональных дивизионов Английской футбольной лиги. Первый розыгрыш турнира датируется 1960-м годом.