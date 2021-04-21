«Манчестер Сити» победил и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фил Фоден и Родри. У хозяев гол на счету Джона Макгинна.

«Манчестер Сити» благодаря победе набрал 77 очков и упрочил лидерство в АПЛ. В активе «Астон Виллы» 44 очка, клуб занимает 11-е место.

«Манчестер Сити» в следующем туре 1 мая на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» дома 25 апреля примет «Вест Бромвич».