«Челси» потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с« Брайтоном» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 апреля, и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме ближе к голу были игроки хозяев. Во второй половине игры больше шансов отличиться было у гостей.

Ничья позволила «Челси» набрать 55 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. У аутсайдера АПЛ «Брайтона» 34 очка, команда находится на 16-й позиции.

«Челси» в следующем туре 24 апреля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Брайтон» в тот же день на чужом поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».