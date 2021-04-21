Названа причина отказа клубов АПЛ от Суперлиги

Стала известна причина отказа клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) от участия в Суперлиге. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, местные футбольные власти пригрозили командам отстранением от всех национальных турниров. Кроме того, такие санкции поддержало правительство Великобритании.

В Суперлиге планировали принять участие «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». В итоге все клубы поочередно отказались от идеи.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги. В проекте должно было быть задействовано 12 европейских топ-клубов, которые планировали проведение отдельного турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.

Спустя два дня руководство Суперлиги объявило о приостановке проекта.