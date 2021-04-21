Проект Суперлиги собрались пересмотреть после выхода из нее нескольких клубов

Проект Суперлиги собрались пересмотреть после выхода из него нескольких клубов. Об этом сообщил журналист Accosiated Press Роб Харрис в своем Twitter, сославшись на пресс-релиз организации.

«Учитывая текущие обстоятельства, мы рассмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта», — говорится в сообщении Суперлиги.

Ранее о выходе из Суперлиги заявили английские клубы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. В проекте планировалось задействовать 12 европейских топ-клубов для проведения отдельного турнира. Однако уже 20 апреля стало известно, что клубы-основатели обсудят роспуск Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.