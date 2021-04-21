Почти все английские клубы объявили о выходе из Суперлиги

Английские клубы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» объявили о выходе из Суперлиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, о выходе из турнира завили почти все английские клубы. Единственным клубом из Англии, который пока не объявлял об этом официально, остается «Челси». Помимо него, в число участников на данный момент входят испанские «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид» и «Барселона», а также итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. В проекте планировалось задействовать 12 европейских топ-клубов для проведения отдельного турнира. Однако уже 20 апреля стало известно, что клубы-основатели обсудят роспуск Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.