Клубы-основатели Суперлиги обсудят роспуск турнира

12 клубов-основателей Суперлиги проведут встречу для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает talkSPORT.

Мероприятие должно пройти во вторник, 20 апреля. Поводом стали массовые протесты фанатов« Челси», после которых клуб заявил о выходе из проекта. Аналогичные заявления сделали «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги. В проекте задействовано 12 европейских топ-клубов, которые планируют проведение отдельного турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.