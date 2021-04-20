Глава МОК назвал главную проблему Суперлиги

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал главную проблему создания футбольной Суперлиги. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МОК посчитал, что создатели турнира хотят сосредоточиться только на экономической выгоде, а значит они игнорируют социальную миссию спорта и потребности посткоронавирусного общества. «Если мы будем смотреть на все с точки зрения бизнеса, социальная миссия спорта будет утрачена», — заявил он. Бах добавил, что модель, при которой полученная на более высоких уровнях прибыль инвестируется в низкие уровни, находится под угрозой.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Италии, Испании и Англии. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

По информации Financial Times, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро. Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.