Руководство Суперлиги объявило о приостановке турнира

Пресс-служба европейской Суперлиги объявила о приостановке турнира. Текст заявления в своем Twitter привел журналист Роб Харрис.

Организаторы отметили, что новые соревнования направлены на развитие футбола и преодоление трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в заявлении отмечается, что руководство Суперлиги продумает шаги по внесению изменений в проект.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. В проекте планировалось задействовать 12 европейских топ-клубов для проведения отдельного турнира. Однако уже 20 апреля сообщалось, что клубы-основатели обсудят роспуск Суперлиги. После этого также стало известно о решении всех английских команд покинуть турнир.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.

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