«Челси» последним из английских клубов вышел из Суперлиги. О том, что команда покидает проект, сообщается на ее сайте.

Отмечается, что «Челси» начал формальные процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы на европейскую Суперлигу. Таким образом, там подтвердили появившуюся ранее информацию.

«Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос и мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет в интересах клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом», — добавили там.

Ранее о выходе из Суперлиги заявили остальные английские клубы, которые планировали участвовать в проекте: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». После этого стало известно, что проект собрались пересмотреть.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. В проекте планировалось задействовать 12 европейских топ-клубов для проведения отдельного турнира. Однако уже 20 апреля стало известно, что клубы-основатели обсудят роспуск Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.