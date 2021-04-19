«Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом» в мачте АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 19 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом в первом тайме отметился Садио Мане. У хозяев в концовке встречи забил Диего Льоренте.

«Ливерпуль» набрал 53 очка и находится на шестом месте в чемпионате. «Лидс» имеет в активе 46 очков и находится на десятой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 24 апреля на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». «Лидс» днем позже дома примет «Манчестер Юнайтед».