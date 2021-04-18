«Манчестер Юнайтед» выиграл пятый матч подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мэфон Гринвуд, еще один мяч забил Эдинсон Кавани. У гостей отличился Джеймс Тарковски.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 66 очков и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. «Бернли» имеет в активе 33 очка и занимает 17-ю позицию.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 25 апреля на выезде сыграет с «Лидсом». «Бернли» в тот же день на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».