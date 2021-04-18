«Арсенал» на 97-й минуте ушел от поражения в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» в лондонском дерби в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей с пенальти отличился Джон Майя. У «канониров» на 97-й минуте забил Эдвард Нкетиа.

«Фулхэм» набрал 27 очков и находится на 18-й позиции. У «Арсенала» 46 очков, команда занимает девятое место.

«Арсенал» в следующем туре 23 апреля дома примет «Эвертон». «Фулхэм» 1 мая на выезде сыграет с «Эвертоном».