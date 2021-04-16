«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 16 апреля, и завершилась со счетом 2:2. В составе лондонцев дублем отметился Харри Кейн. У ливерпульцев два мяча забил Гилфи тор Сигурдссон.

«Тоттенхэм» имеет в активе 50 очков и находится на седьмом месте. У «Эвертона» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую позицию.

«Эвертон» в следующем туре 23 апреля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Тоттенхэм» двумя днями раньше дома примет «Саутгемптон».