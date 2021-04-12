«Эвертон» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 12 апреля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Эвертон» имеет в активе 48 очков и находится на восьмом месте в чемпионате. «Брайтон» имеет на 15 очков меньше и занимает 15-ю позицию.

«Эвертон» в следующем туре 16 апреля на своем поле примет «Тоттенхэм». «Брайтон» 20 апреля на выезде встретится с «Челси».

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