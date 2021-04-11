«Вест Хэм» обыграл «Лестер» и вышел на четвертое место в АПЛ

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Джесси Лингард. Еще один мяч забил Джаррод Боэун. У гостей дубль оформил Келечи Ихеаначо.

Победа позволила «Вест Хэму» набрать 55 очков и выйти на четвертое место. В активе «Лестера» на одно очко больше, команда находится на третьей позиции.

«Лестер» в следующем туре 18 апреля на своем поле примет «Саутгемптон». «Вест Хэм» днем раньше на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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